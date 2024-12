Dall’Argentina: “Il River Plate rivuole Beltran. La Fiorentina ci pensa”

Gennaio si avvicina, e la Fiorentina sta pensando a qualche mossa da fare. Secondo quanto riportato da El Crack Deportivo , la Fiorentina starebbe valutando l’idea di cedere Lucas Beltrán in prestito al River Plate . Il club argentino, infatti, avrebbe mostrato interesse per il giocatore, che conosce già molto bene l’ambiente avendo militato nei Millonarios in passato.

Pare che l’allenatore Marcelo Gallardo, che ha già lavorato con Beltrán, abbia richiesto informazioni su di lui. La Fiorentina, dal canto suo, potrebbe essere favorevole all’operazione: il River Plate, infatti, sarà impegnato a giugno nel Mondiale per Club, e questa competizione rappresenterebbe per Beltrán un’occasione importante per accumulare esperienza e minuti di qualità. Si attendono sviluppi nel mercato di gennaio, quando questa clamorosa ipotesi potrebbe trasformarsi in realtà.