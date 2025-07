Dalla Sardegna: “Il Cagliari ha sondato Brekalo”. La situazione

Tra le opzioni valutate per l'attacco, il Cagliari pensa anche a Josip Brekalo della Fiorentina. Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, l'esterno offensivo classe 1998 è stato sondato dai rossoblù, anche se per il momento senza nessun tipo di accelerata. Questo perché Pisacane, ad oggi, ritiene che le corsie laterali offensive siano già ben presidiate.

A rafforzare questa situazione c'è anche Luvumbo, che potrebbe essere schierato proprio in quella zona di campo, viste le sue caratteristiche, nel caso in cui la squadra sarda dovesse arrivare ad un accordo per Sebastiano Esposito con l'Inter.