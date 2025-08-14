Il Flamengo è ancora alla ricerca di un attaccante sul mercato e nonostante i "no" di Lucas Beltran, il giocatore della Fiorentina resta uno dei profili preferiti per rinforzare quel reparto.
VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Dal Brasile: “Il Flamengo non ha intenzione di mollare la pista Beltran”
calciomercato
Dal Brasile: “Il Flamengo non ha intenzione di mollare la pista Beltran”
Il Flamengo non ha intenzione di mollare per Lucas Beltran: se non dovessero arrivare offerte concrete, l'argentino potrebbe cedere
Secondo quanto riportato dal portale brasiliano O Dia, infatti, il direttore tecnico della squadra rossonera, José Boto, spera ancora di trovare un accordo con il calciatore, visto che la quadra con il club viola era già stata trovata.
LEGGI ANCHE
Non avendo ancora ricevuto offerte concrete in Europa e visto anche il minutaggio praticamente a zero che Pioli gli ha concesso nelle ultime amichevoli, il Flamengo spera di convincere Beltran entro la fine del mercato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA