Dal Brasile: “Il Flamengo non ha intenzione di mollare la pista Beltran”

Il Flamengo non ha intenzione di mollare per Lucas Beltran: se non dovessero arrivare offerte concrete, l'argentino potrebbe cedere

Il Flamengo è ancora alla ricerca di un attaccante sul mercato e nonostante i "no" di Lucas Beltran , il giocatore della Fiorentina resta uno dei profili preferiti per rinforzare quel reparto.

Secondo quanto riportato dal portale brasiliano O Dia, infatti, il direttore tecnico della squadra rossonera, José Boto, spera ancora di trovare un accordo con il calciatore , visto che la quadra con il club viola era già stata trovata.

Non avendo ancora ricevuto offerte concrete in Europa e visto anche il minutaggio praticamente a zero che Pioli gli ha concesso nelle ultime amichevoli, il Flamengo spera di convincere Beltran entro la fine del mercato.