Corvino chiude un’altra cessione di livello. Krstovic ad un passo dall’addio

Nikola Krstovic potrebbe essere l'ennessima gemma piazzata da Pantaleo Corvino. Da settimane si vocifera di una possibile cessione del montenegrino, legato alla volontà del giocatore. Destino che si incrocia con quello dell'Atalanta, che cerca un attaccante per sostituire Mateo Retegui. Rodrigo Muniz era il nome accostato al club nerazzurro, ma secondo Gianluca Di Marzio, sarebbe proprio Krstovic il profilo ideale.
L'affare starebbe entrando nelle fasi finali. Con il Leccce pronto ad incassare 25 milioni più bonus, ed il giocatore è ad un passo dall'essere il nuovo numero 9 di Juric
