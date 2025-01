CorSport: “Parisi ha ancora mercato, c’è il Milan. Occhio alla Roma su Kayode”

Fabiano Parisi e Michael Kayode sono i principali candidati a lasciare la Fiorentina nel mercato di gennaio. Parisi , insoddisfatto del poco spazio in campo, ha espresso chiaramente il desiderio di giocare con più continuità.

Nonostante abbia rifiutato il Como,rimane nel mirino di club come Milan e Fenerbahce, interessati già nei mesi scorsi. Secondo quando risulta alla nostre redazione, Parisi è incedibile per Palladino.Le titolarità con Juventus e Napoli confermano l'importanza del terzino per la Fiorentina. Kayode, classe 2004, cerca una destinazione che gli garantisca maggiore minutaggio.