Beltran, forse ci siamo? Arrivata una nuova offerta alla Fiorentina per l’argentino

In Russia ne sono certi: dopo Spartak e Zenit, adesso è il turno del CSKA Mosca come pretendente per Lucas Beltran. L'attaccante argentino, in uscita dalla Fiorentina, starebbe valutando la sua situazione e riflettendo sull'ultima offerta arrivata a lui ed alla Fiorentina, a cui sono stati proposti 12 milioni dal club moscovita. In viola l'ex River non ha più spazio e dimostra comunque di avere un buon mercato, nonostante le ultime stagioni non siano state proprio esaltanti. La trattativa con il CSKA, secondo il giornalista sportivo russo Ivan Karpov, è in corso proprio in queste ore.