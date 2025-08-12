Barak fuori dal progetto Fiorentina: su di lui spunta un club di Serie A

Il futuro di Antonin Barak sembra sempre più lontano da Firenze. La società viola ha già comunicato al centrocampista ceco di non voler puntare su di lui. In un primo momento si era mosso l’Hellas Verona per un ritorno in gialloblù, ma nelle ultime ore – come riportato da SportWin.cz – è il Cagliari a monitorare con attenzione la situazione. Il club sardo sarebbe pronto a tentare l’affondo per un prestito, valutando l’operazione nei giorni conclusivi del mercato estivo.