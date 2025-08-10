Atletico Madrid, dopo Ruggeri anche Raspadori: i colchoneros si tingono d’azzurro

Un mercato dal sapore italiano quello del Cholo Diego Simeone, che ha portato all'Atletico Madrid due calciatori dal nostro campionato. Il primo era stato Matteo Ruggeri, l'esterno sinistro dell'Atalanta, pagato 20 milioni oltre un mese fa. Adesso, invece, è il turno di Giacomo Raspadori, attaccante che il Napoli sta per cedere per un totale di 22 milioni di euro, più 4 milioni di bonus.