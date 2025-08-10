Un mercato dal sapore italiano quello del Cholo Diego Simeone, che ha portato all'Atletico Madrid due calciatori dal nostro campionato. Il primo era stato Matteo Ruggeri, l'esterno sinistro dell'Atalanta, pagato 20 milioni oltre un mese fa. Adesso, invece, è il turno di Giacomo Raspadori, attaccante che il Napoli sta per cedere per un totale di 22 milioni di euro, più 4 milioni di bonus.
Viola News
calciomercato
Atletico Madrid, dopo Ruggeri anche Raspadori: i colchoneros si tingono d’azzurro
L'attaccante della Nazionale italiana si trasferisce nella capitale iberica per oltre 25 milioni
La punta della Nazionale azzurra ha raggiunto nella giornata odierna la capitale spagnola, dove domani sosterrà le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto. L'ex Sassuolo, in cerca di una nuova avventura, lascia così il Napoli dopo tre stagioni in cui ha vinto due scudetti, collezionando in totale 109 presenze, 18 gol e 10 assist. Lo riporta il corrieredellosport.it.
