Accordo per togliere la percentuale di rivendita di Fruk. L’incasso viola

Accordo col Rijeka per l'eliminazione della clausola. Fruk diventa il giocatore più pagato nella storia del club croato

Arrivano soldi freschi nelle casse della Fiorentina. E tutto grazie a Toni Fruk, che la viola ha recentemente ceduto a zero al Rijeka mantenendo una percentuale del 50% sulla futura rivendita. Ebbene, secondo quanto riportano siti d'informazione specializzati in Croazia, la Fiorentina ha trovato un accordo con il club per eliminare la clausola di rivendita. I viola incasseranno la ragguardevole cifra di 4 milioni di euro che rendono Fruk l'acquisto più oneroso nella storia della società croata.