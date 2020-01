Nè Sampdoria nè Cagliari per Pjaca. L’ex viola vola in Belgio

Secondo quanto riporta GianlucaDiMarzio.com Saltato il trasferimento al Cagliari e quello con la Sampdoria delle scorse ore, Marko Pjaca potrebbe aver trovato la sua destinazione, proprio nelle ultime ore di calciomercato. È infatti in chiusura la trattativa tra il giocatore croato e l‘Anderlecht, che lo attende nella giornata di domani, 31 gennaio, per svolgere le visite mediche. L’ex attaccante viola si traferirà in prestito secco senza diritto di riscatto, ma con opzione per un altro anno di prestito.

