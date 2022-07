Nastasic, c’è mercato in Turchia. Ma anche lì vogliono garanzie fisiche

Haberturk scrive che dopo l’addio di Marcao, il Galatasaray vuole intervenire sul mercato per assicurarsi un nuovo difensore. Matija Nastasic è tra i profili che sono stati proposti, dato il suo costo contenuto e l'esperienza accumulata negli anni. Tuttavia, anche in Turchia sono consapevoli del fatto che le ultime stagioni di Nastasic sono state costellate di infortuni e aride di partite giocate, quindi sono in corso attente valutazioni.