Napoli-Mertens, sarà addio. Ma i tifosi non ci stanno: “Meritiamo un altro finale”

Promesso sposo dell’Inter: Dries Mertens sarà uno dei grandi protagonisti del prossimo mercato, considerando anche e soprattutto che col Napoli è in scadenza di contratto. Dunque pare proprio che saranno i nerazzurri ad accaparrasi il forte attaccante a zero euro. Ma i tifosi partenopei non ci stanno ed in questo momento di mancanza del calcio hanno lanciato una vera e propria campagna social con l’hashtag #MeritiamoUnFinaleDiverso, per cercare quantomeno di colpire la sensibilità di Mertens, che è tra l’altro il primo marcatore della storia azzurra. Lo riporta Sport Mediaset.

