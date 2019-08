Napoli, è Llorente l’alternativa a Icardi

Per il Napoli l’alternativa a Mauro Icardi è Fernando Llorente. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, quella spagnola sarebbe una soluzione indicata anche per Arkadiusz Milik, che non soffrirebbe la concorrenza dell’ex Juventus. Lo spagnolo chiede un biennale ma si “accontenterebbe” di uno stipendio di tre milioni. Anche la Fiorentina resta in corsa per l’attaccante, che per venire alla Fiorentina chiede un triennale