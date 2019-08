Kalinic e Llorente in prima linea, è casting viola per l’attacco del futuro. Il punto

Da quando è arrivato Boateng in attacco si è mosso sempre lui nelle vesti di “falso nove”, ma alla Fiorentina non basta. Si guarda con interesse anche all’uscita dall’Atletico di Nikola Kalinic. Sulle sue tracce ci sono anche Atalanta, Bologna e Roma. A portarlo a Firenze fu proprio Pradè. Attenzione poi a Fernando Llorente, (SCHEDA) svincolato, che fin qui ha fatto sapere di volere un contratto triennale (oltre ad una provvigione al fratello-agente): è vero che non si accontenterebbe di un ingaggio snello alla Lirola, ma fino a quando non si accaserà, i viola continueranno a monitorarlo. Si sarebbe ri-proposto, dal Brasile, Pedro, classe ’97 di proprietà del Fluminense, ma la sua candidatura secondo Stadio in edicola oggi è stata depennata. Nessun affondo nemmeno per Gabbiadini. Per quanto riguarda la pista Diego Rossi il Los Angeles FC ha chiesto 15 milioni: troppi, la Fiorentina non vorrebbe andare oltre la metà.