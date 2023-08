Napoli, Betis e Martinez Quarta: l’intreccio di mercato a tinte viola

Martinez Quarta è in uscita dalla Fiorentina. Sull'argentino ci sarebbe il Betis che in questo momento, non sta passando degli ottimi momenti dal punto di vista finanziario.

Martinez Quarta è in uscita dalla Fiorentina. Sull'argentino ci sarebbe il Betis che in questo momento, non sta passando degli ottimi momenti dal punto di vista finanziario. Per questo motivo, prima di chiudere per il difensore, il club spagnolo dovrebbe cedere. Ed è qui che entra in gioco il Napoli, che come riporta Repubblica, sarebbe interessato a Rodri Sanchez, esterno del Betis di Siviglia, classe 2000, costo 15 milioni. Così si potrebbe sbloccare l'affare per la Fiorentina.