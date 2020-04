Mario Passetti, direttore generale del Cagliari, ha parlato anche del futuro di Radja Nainggolan nel corso dell’intervista concessa a tuttomercatoweb: “E’ tutto difficile. E’ dura tenere un top come Nainggolan. Dopo questa crisi lo è ancora di più, c’è poco da nascondersi. Poi nella volontà delle parti, se ci fossero i presupposti si lavorerà per restare insieme. Ma come puoi dirlo oggi?”.