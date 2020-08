Nainggolan-Cagliari accordo di massima raggiunto. L’Inter riflette…

Il Cagliari si ritrova oggi ad Asseminello per iniziare la preparazione della nuova stagione. Si lavora per confermare Nainggolan, che piace molto anche alla Fiorentina. Come riportato dall’ANSA, il giocatore di proprietà dell’Inter avrebbe già trovato l’accordo economico con il club rossoblù. Per il momento si allenerà in Sardegna. Per definire una volta per tutte il futuro del belga è necessario trovare l’intesa con Marotta. Il dirigente sta riflettendo sulle cifre dell’operazione.

