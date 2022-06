Musah piace, ma il Valencia spara alto per il suo gioiellino

Arrivano conferme sull'interesse della Fiorentina per Yunus Musah, centrocampista americano classe 2002 del Valencia. Tuttomercatoweb scrive che i viola hanno chiesto informazioni per quello che viene considerato un crack del calcio americano, ma già capace di dimostrare le sue qualità in Europa (36 presenze nell'ultima stagione in Spagna). Sulle tracce di Musah ci sono però molti altri club e il Valencia parte da una valutazione di 20 milioni di euro.