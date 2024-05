Munteanu nel mirino di un club rumeno: la Fiorentina fissa il prezzo

La Fiorentina deve capire cosa fare con Louis Munteanu, giocatore viola in prestito al FCSB in Romania. Ecco la richiesta del club di Commisso

La Fiorentina deve capire cosa fare con Louis Munteanu, giocatore viola in prestito al Farul in Romania che è finito nel mirino del FCSB. Il club di Commisso sarebbe disposto alla cessione a titolo definitivo, me per non meno di 2, 5 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Sport.ro, il FCSB è disposto a pagare 1,3 milioni con 20mila euro di stipendio. Vedremo se tale offerta soddiferà le richieste della Fiorentina.