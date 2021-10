Mirror: Arsenal alla ricerca di un centravanti. Caso Vlahovic casca a pennello

Dall'Inghilterra pensano all'attaccante viola

Sul noto portale inglese Mirror, si parla del futuro di Dusan Vlahovic. In particolare di un possibile affondo dell’Arsenal che già nel mese di settembre si era affacciata alla finestra della Fiorentina chiedendo informazioni per il centravanti serbo. Nell’articolo si legge come l’uscita odierna di Commisso rappresenti una spinta importante per un eventuale offerta degli inglesi tanto che si scrive che “la decisione di Vlahovic di rifiutare la lucrosa offerta della Fiorentina è arrivata al momento opportuno per il club londinese”.