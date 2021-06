Milik salta gli Europei: il menisco non dà garanzie e Sousa lo lascia a casa

L'ex Napoli non ha superato gli ultimi test atletici, saltando così la spedizione continentale

Come annunciato ufficialmente dalla stessa Nazionale polacca, l'ex centravanti del Napoli, oggi al Marsiglia, Arkadiusz Milik, salterà i prossimi Europei. Il c.t. Paulo Sousa, ex allenatore della Fiorentina, ha deciso di non aspettare la guarigione dell'attaccante mancino e neppure di sostituirlo. Milik, infatti, è reduce da un problema al menisco e gli ultimi test atletici effettuati non hanno dato garanzie allo staff tecnico e medico della Polonia. Continua, quindi, il calvario dell'ex bomber azzurro, da alcuni operatori di mercato accostato anche alla nuova Fiorentina di Rino Gattuso.