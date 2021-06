Ceccarini: “Milik nome nuovo per l’attacco. Ribery più no che sì”

Ceccarini annuncia il nome nuovo per l'attacco viola: "Milik ottimo compagno di reparto per Vlahovic. Vedremo"

La Fiorentina vuole rivoluzionare l'attacco. Intorno a Vlahovic , infatti la società vuole aggiungere giocatori forti e di qualità. Niccolò Ceccarini , a rtv38 lancia una nuova idea per l'attacco: "Arkadiusz Milik sarebbe il nome perfetto per affiancare a Vlahovic. Quando giocava con l'Ajax ha fatto grandi prestazioni da seconda punta. Inoltre Gattuso lo conosce molto bene dai tempi del Napoli."

Aggiornamenti su Ribery: "Molto probabilmente andrà via. Non credo rimanga in Italia, la Bundesliga destinazione più gradita"