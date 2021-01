Milik, apertura per un club francese. Cifra più che dimezzata rispetto all’offerta viola di ottobre

L’inizio del nuovo anno sembra aver portato consiglio ad Arek Milik. Il polacco al centro, da mesi, di numerose voci di mercato, potrebbe (il condizionale è d’obbligo in questa vicenda) aver trovato la soluzione ideale. Stando a quanto scrive Alfredo Pedullà per la Gazzetta.it, l’attaccante partenopeo avrebbe aperto totalmente le porte all‘Olimpique Marsiglia di Villas Boas. Nell’articolo si legge come lo stesso Napoli abbia abbassato le pretese di pochi mesi fa, rendendo possibile questo affare. Ad ottobre infatti la Fiorentina aveva proposto circa 25 milioni e quattro milioni a stagione al giocatore. Una grandissima cifra, se pensiamo che il contratto sarebbe scaduto a giugno, ma Milik disse no. Adesso invece il club francese potrebbe arrivare al polacco con una cifra di poco superiore ai dieci milioni. L’altra pretendente straniera è l’Atletico Madrid. In questo caso, però, la presenza di Suarez non garantirebbe un elevato minutaggio