Milenkovic-West Ham, situazione in stallo: mancano 3 milioni

Come riporta Gianluca Di Marzio, per Milenkovic al West Ham ancora non è fatta. Tra domanda dei viola e offerta degli inglesi ballano tre milioni di euro. Il centrale serbo è l'obiettivo numero uno per la difesa della squadra londinese, ma la Fiorentina non è intenzionata a fare sconti. Nel frattempo il West Ham ha dato il via a delle alternative, nel caso in cui la trattativa non dovesse decollare. Dunque, in ballo ci sono come detto precedentemente tre milioni. L'affare potrebbe comunque sbloccarsi, per dare il via libera al ritorno in maglia viola di Nastasic.