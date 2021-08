Milenkovic-West Ham, fumata bianca in vista. Pedullà: “Incontro per chiudere”

Trattativa che dovrebbe trovare una conclusione a brevissimo

Dovrebbe essere solamente questione di tempo prima che Nikola Milenkovic lasci Firenze per attraversare la Manica. Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, attraverso un tweet, rende noto di come sia in programma un meeting questa sera fra la dirigenza della Fiorentina e quella del West Ham. L'obiettivo: chiudere la trattativa per portare il serbo a Londra. Le cifre dovrebbero già essere definite.