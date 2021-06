Milenkovic in partenza: Ramadani a Casa Milan

Come riportato da Calciomercato.com, Ramadani ha fatto visita a Casa Milan. Tra i giocatori trattati c'è anche Milenkovic

Fali Ramadami è uno dei procuratori più importanti in Europa. Tra tutti i suoi clienti c'è anche Nikola Milenkovic che sembra sempre più lontano dalla Fiorentina. Inffatti, come riportato da Calciomercato.com, il procuratore ha fatto visita nelle ultime ore a Casa Milan per parlare di molti giocatori, tra cui proprio il difensore della Fiorentina. Gattuso proverà a convincerlo a rimanere ma il suo futuro sembra ormai deciso.