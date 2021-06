Milenkovic in bilico, ma Gattuso proverà a fargli cambiare idea: la situazione

Milan e club inglesi sulle tracce del difensore viola

Il futuro del difensore, in scadenza nel 2022, non è ancora stato scritto: cessione eccellente o conferma di spessore. Gattuso vuole parlare direttamente con lui per capire se esistono margini di manovra per farlo restare ancora alla Fiorentina, altrimenti darà il via libera al mercato e quindi all'addio. Difficile, però, che la prima ipotesi venga soddisfatta. Su Milenkovic c'è da tempo il Milan, che però non può affondare il colpo visto il riscatto imminente di Tomori a 28 milioni di euro, e si sarebbe riacceso anche l'interesse della Juventus. All'estero occhio soprattutto la Premier League, con Manchester United e West Ham tra le più interessate.