Milenkovic al Milan: la Fiorentina non ci sente. E la Roma punta Pezzella

Il Milan guarda in casa Fiorentina per Federico Chiesa e non solo. Tra gli obiettivi di Stefano Pioli c’è anche Nikola Milenkovic, ma il club viola – scrive La Nazione – non ci sente. Più propenso, eventualmente ad aprire una trattativa per Pezzella che a sorpresa potrebbe andare a Roma, considerato che, come detto, la nuova proprietà ha idee differenti per la difesa e anche l’accordo con Jan Vertonghen (SCHEDA), che sembrava ormai fatto, è tornato in alto mare. E sull’ex Tottenham è tornata la Fiorentina nel caso Pezzella fosse tentato dal nuovo corso giallorosso.