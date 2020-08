Il Milan lancia l’assalto a Chiesa, ma la Fiorentina non farà sconti

“Il diavolo tenta Chiesa“: titola così La Nazione. Come si legge nel quotidiano, il Milan è deciso ad andare a fondo con Federico spinto dalle assicurazioni di Pioli e lui, che continua a non essere interessato a destinazione estere (il Manchester United insiste, bussando a denari) ci sta pensando seriamente. Resta da convincere, a suon di milioni, la Fiorentina che su Chiesa non è intenzionata a fare sconti. Per l’eventuale sostituzione del 25 resta in piedi la soluzione Marcus Thuram (SCHEDA).