Adli, Sottil e un Milan bisognoso di milioni: l’intreccio con la Fiorentina

Il Milan e una Champions che diventa un miraggio. La classifica dei rossoneri, che li vede attardati sull'obiettivo minimo quarto posto, devono farsi i conti in tasca: in caso di mancato posizionamento il danno economico non sarebbe banale e si verrebbe a creare un buco di 50-60 milioni, a quel punto da appianare con le risorse "interne". Come? Leggasi prestiti in giro per l'Italia e per l'Europa, che potrebbero arrivare a fruttare una cifra simile.