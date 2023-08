Metà calciomercato: tesoretto di 16 milioni, ma è Amrabat l’ago della bilancia

La Fiorentina scollina la metà della finestra estiva di calciomercato con ancora molto lavoro da fare per consegnare a Italiano una squadra in grado di reggere il quadruplo impegno stagionale

Un mese di trattative alle spalle, un altro tondo tondo davanti: la sessione di mercato estiva termina il 1° settembre alle 20 e La Nazione traccia un bilancio del lavoro svolto fin qui dalla Fiorentina assicurando che nei prossimi 31 giorni il saldo sarà più sbilanciato verso gli acquisti. I club interessati ad Amrabat, Manchester United in testa, punteranno a far scendere il prezzo col passare del tempo, ma da Firenze non arrivano segnali di cedimento. Per adesso 34 milioni e 200 mila euro sono entrati nelle casse viola dalle varie cessioni (Igor, Terzic, Rasmussen, Maleh, Zurkowski). Più i 30 milioni che teoricamente dovranno arrivare dalla cessione di Amrabat. In entrata Parisi, Arthur e Infantino (Sabiri preso a gennaio) danno un saldo di circa 16 milioni. Arriveranno almeno altri quattro acquisti, uno per reparto.