Messias, sprint Torino. Pedullà: “Valutazione di oltre 10 milioni”

Da registrare uno scatto, forse decisivo, da parte dei granata per ingaggiare l'attaccante

Il Torino potrebbe aver dato l'accelerata definitiva per portare Junior Messias alla corte granata. Come riporta Alfredo Pedullà attraverso il suo sito web, infatti, il club di Cairo ha fatto uno scatto molto importante nelle ultime ore in questa trattativa. Obiettivo di mercato anche della Fiorentina, il brasiliano è valutato dal Crotone per una cifra di oltre 10 milioni, bonus compresi. Numeri più elevati rispetto a quelli circolati nelle ultime ore e a cui il club piemontese si sta avvicinando.