Torino su Junior Messias, mla concorrenza viola è agguerrita

Viola e Granata si daranno battaglia per ingaggiare il brasiliano

Junior Messias è al centro dei desideri per l'attacco del Torino del futuro. Il club di Cairo convoglierà tutti i propri sforzi economici per provare ad ingaggiare l'attaccante del Crotone. Il brasiliano costa 8 milioni e vestirebbe volentieri la maglia granata. Tuttavia, su di lui è serratissima la concorrenza della Fiorentina che è in piena corsa per ingaggiarlo. Lo riporta Tuttosport questa mattina.