Mercato: un giovane obiettivo viola cambia agente. Ed è in scadenza col Milan

Calciomercato.com dà aggiornamenti riguardo ad un giovane attaccante seguito anche dalla Fiorentina: Mattia Liberali. Il classe 2006, infatti, è entrato a far parte della scuderia dell’agente Alessandro Lucci, la Worldsocceragency. Una scelta che va in una certa direzione: cambiare strategia sul tema più importante per il ragazzo e per il Milan ovvero il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. L'attaccante però, nel frattempo, ha tanto mercato all’estero e anche in Italia, con Fiorentina e Atalanta che si erano già informate.