Mercato: Romero al Tottenham e Demiral all’Atalanta, ci siamo. E Milenkovic…?

L'intreccio di mercato adesso può coinvolgere anche il difensore serbo in uscita dalla Fiorentina

Come riporta Sky Sport, la trattativa tra Atalanta e Juventus per portare a Bergamo Merih Demiral si è sbloccata, anche e soprattutto grazie al passaggio di Romero al Tottenham, definito in queste ore sulla base di 55 milioni di euro. Adesso il domino dovrebbe coinvolgere Milenkovic, sul quale la Juventus e Allegri sono sempre stati vigili. Anche se sul difensore serbo ci sono altre squadre, non solo la Vecchia Signora.