Mercato – Pisa, non solo Nzola. I toscani ci provano per un ex viola

I toscani guardano in casa viola per provare a rinforzare il loro reparto offensivo.

La Nazione scrive oggi del calciomercato del Pisa, con la neopromossa che sarebbe su un giocatore di proprietà della Fiorentina, e su un ex viola. Secondo il quotidiano, si sta accendendo soprattutto l’affaire Simeone, con la trattativa per l'ex viola ed attuale attaccante del Napoli che va avanti, e le parti che stanno lavorando per un trasferimento a titolo definitivo. In questi giorni è previsto un incontro con l’agente del calciatore, Moggi (lo stesso di mister Gilardino), anche se i nerazzurri starebbero lavorando per acquistare anche un altro attaccante: M’Bala Nzola, punta angolana della Fiorentina per la quale si è fatto vivo anche il Flamengo.