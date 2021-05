Mercato panchine: Ranieri lascia la Samp e aspetta una chiamata

Il tecnico ha interrotto i dialoghi con Ferrero: vuole una nuova sfida, in Italia o all'estero

Claudio Ranieri saluta la Sampdoria. Secondo quanto riporta Sky Sport, l'allenatore romano ha comunicato alla squadra e ai dirigenti l'intenzione di concludere la sua esperienza a Genova con il match di domenica contro il Parma. Nessuna ragione economica alla base della scelta di Ranieri, che ha semplicemente ritenuto "completata" la sua missione in blucerchiato. L'ex tecnico del Leicester è ora in cerca di nuovi stimoli, che solo una nuova sfida - in Italia o all'estero - potrà dargli. E c'è chi lo vedrebbe benissimo alla Fiorentina...