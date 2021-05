Polverosi: “Ranieri o Juric, sono loro i nomi più adatti per questa Fiorentina”

Secondo il giornalista, al momento il club viola sta volando basso con le ambizioni

Parlando di Fiorentina in un'intervista rilasciata a tuttomercatoweb.com, la storica firma del Corriere dello Sport Alberto Polverosi ha detto: "Durante la visita al Viola Park con i giornalisti, Rocco Commisso ha finalmente chiarito l'obiettivo che dovrà avere la Fiorentina il prossimo anno, ossia la parte sinistra della classifica, aggiungendo di volerla portare un po' più su nel tempo. Dunque ci vuole un allenatore che debba ricostruire dopo questi ultimi campionati così deludenti. Nel panorama della nostra Serie A, due sono i profili più adatti per fare questo: Claudio Ranieri, che ha già fatto qualcosa del genere in passato a Firenze, seppur con giocatori molto più forti, e Ivan Juric, fautore di un calcio aggressivo e dinamico. Si tratta comunque di un programma scarsamente ambizioso".