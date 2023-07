Mercato: oggi l’apertura ufficiale. Per i contratti però si deve aspettare

Come riporta oggi La Nazione, ieri sera, al Grand Hotel Rimini, è andato in scena il Gran Galà di apertura ufficiale del calciomercato estivo 2023

Come riporta oggi La Nazione, ieri sera, al Grand Hotel Rimini, è andato in scena il Gran Galà di apertura ufficiale del calciomercato estivo 2023, organizzato da Master Group Sport . Una serata con molti ospiti ed all'interno della quale si è assegnato anche il premio «Colpi da maestro» al DS vincitore della Serie A ‘22/’23 con il Napoli, Cristiano Giuntoli; al DS del Frosinone, Guido Angelozzi, vincitore della Serie B 22/23; ed al DS Giuseppe Magalini, del Catanzaro, vincitore del Girone C di Lega Pro 22/23. Al via ufficiale, dunque, il calciomercato, anche se i primi contratti saranno depositati dalla giornata di lunedì.