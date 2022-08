Mercato, non si smuovono le uscite. Kouamé e Terzic restano bloccati

La Fiorentina attende le offerte giuste per cedere Kouamé e Terzic, ma aspetta prima di capire se giocherà in Europa

Nonostante una buona prova contro la Cremonese alla prima di campionato, Christian Kouamé resta in odore di cessione. Ne parla oggi il Corriere Dello Sport, riferendo come l'attaccante sia l'indiziato numero uno per partire. Molto sarà deciso dopo il ritorno del play-off contro il Twente, ma la sensazione è che in questo momento sia tutto congelato. Sul giocatore sono arrivate offerte dall'estero: soprattutto Brighton, Augsburg e PSV hanno mostrato interesse.