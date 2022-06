Mercato minore: il Pescara pensa ad un giovane attaccante viola per rinforzarsi

Dopo l'ottima stagione al Gubbio, Samuele Spalluto è seguito da molti tra Serie B e C

Gli undici gol siglati e le buone prestazioni al Gubbio durante la stagione appena conclusa hanno fatto molto bene a Samuele Spalluto, che per giocare con continuità ha bisogno di una nuova opportunità tra Serie B e C. Per il momento la prima società ad aver chiesto informazioni sul centravanti classe 2001 è il Pescara, che vuol disputare un campionato di C da protagonista per tentare la risalita in cadetteria. I primi contatti tra la società abruzzese e l'agente del calciatore ci sarebbero anche già stati, come riporta Il Centro.