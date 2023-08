Mercato minore: il giovane Spalluto verso la Serie C, ma non giocherà a Pescara

Sembrava tutto fatto ed invece il passaggio di Samuele Spalluto al Pescara, come spiega tuttomercatoweb.com, è franato visto che il club abruzzese non è riuscita a cedere l'attaccante Vergani. Così l'ex punta della Primavera gigliata cambierà destinazione, restando sempre in Serie C. La nuova meta del classe 2001 dovrebbe essere il Monopoli, che al momento appare avvantaggiato sull'altra società interessata a Spalluto, ovvero il Gubbio, che già aveva avuto l'attaccante a disposizione nella stagione 2021/2022.