Mercato, l’ipotesi Banega si allontana: tratta il rinnovo con il Siviglia

Il nome di Ever Banega, centrocampista in forza al Siviglia da tre stagioni, era uscito in ottica Fiorentina ad inizio dicembre. Secondo il Corriere Fiorentino era stato lo stesso Montella a chiederlo come rinforzo in vista del mercato di gennaio, ma oltre all’esonero del tecnico suo principale estimatore sarebbe saltato fuori un’ulteriore complicazione per arrivare all’argentino. Come riportato oggi dal quotidiano Estadio Deportivo è in programma a breve un incontro con il club per discutere del rinnovo (il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno). La suggestione di vedere Banega in viola, insomma, sembra ad oggi non trovare conferme.