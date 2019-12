La Fiorentina pensa a gennaio: obiettivi Banega e Politano. E il parco esuberi aumenta

La Fiorentina lavora sotto traccia in vista del mercato di gennaio. In uscita il parco esuberi aumenterà, perché rientreranno dai prestiti Maxi Olivera e Gilberto. In entrata Montella ha chiesto espressamente Banega (SCHEDA) ed è tornato alla ribalta il nome di Politano (SCHEDA). L’intreccio con l’Inter potrebbe riguardare anche Florenzi, nel mirino di Conte da tempo e anche della Fiorentina. Lo scrive il Corriere Fiorentino.