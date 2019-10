Mercato, l’Inter fa sul serio per Tonali: e si muove Ausilio

Tutti pazzi per Sandro Tonali, il sogno (neanche troppo) segreto della Fiorentina. I dirigenti viola ci hanno provato la scorsa estate e faranno un tentativo anche al termine di questa stagione, ma le grandi prestazioni del centrocampista del Brescia stanno ormai attirando l’interesse anche delle big. Come riporta il Corriere dello Sport, ieri il diesse dell’Inter Piero Ausilio si è mosso in prima persona per osservare dal vivo il gioiellino classe 2000 nel match contro la Fiorentina. NEL MIRINO DEI NERAZZURRI ANCHE CASTROVILLI?