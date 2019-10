Tonali, Pradè ci riproverà. Valutazione altissima, ma con le contropartite giuste…

Il Brescia ha detto no in estate a 30 milioni per Sandro Tonali. (LA SCHEDA DEL GIOCATORE) La stessa scelta – scrive La Nazione – l’ha fatta in estate la Fiorentina, decidendo di trattenere il suo gioiello Federico Chiesa. Cellino ha portato il prezzo del centrocampista a una cifra vicino ai 50 milioni, e così facendo, nessuno si nemmeno lontanamente avvicinato al talento del Brescia. Nel 2020 la valutazione resterà altissima, ma il presidente delle Rondinelle potrebbe aprire ad un discorso di mercato diverso, fatto di meno milioni e qualche pedina di scambio per rafforzare e mantenere in Serie A la squadra. Ma Pradè tornerà all’attacco: forse già a gennaio, sicuramente a giugno.