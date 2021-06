Mercato, la Lazio punta un ex obiettivo viola per il centrocampo

Dopo aver ingaggiato Sarri, Lotito vorrebbe portare Torreira a Roma come primo innesto per la Lazio che verrà

Il nome di Lucas Torreira è circolato a lungo intorno al mercato viola nelle ultime sessioni di mercato, e complice anche il gradimento di Gattuso era tornato in voga alla fine di maggio come potenziale innesto viola. Le chances di un suo rientro in Italia sono ancora ottime, ma stavolta non c'entra la Fiorentina: è la Lazio di Lotito che dopo aver ingaggiato Sarri starebbe, secondo quanto riportato da Sky Sport, parlando con l'Arsenal per provare a riportare il centrocampista uruguaiano in Serie A, dove aveva ben figurato con la maglia della Sampdoria.