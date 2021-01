Mercato, Kouame resta in bilico. Torreira obiettivo numero uno del centrocampo

Secondo quanto riportato sulle pagine del Corriere Fiorentino, l’operazione di sfoltimento della rosa potrebbe non essere ancora terminata. Dopo le partenze dei vari Cutrone, Lirola e Duncan, le pretendenti per i calciatori gigliati non mancano. È il caso di Kouame, attaccante che i viola vogliono trattenere ma per il quale il Torino sembra disposto a ulteriori rilanci. Stesso discorso per Pulgar, finito nel mirino del Cagliari. Il destino del cileno dipenderà soprattutto da eventuali sblocchi a situazioni al momento sospese come Torreira, il regista è l’obiettivo numero uno del centrocampo ma assai difficile da concretizzare.

Gori: “Che liberazione il gol al Chievo! Dispiace per il momento attuale della Fiorentina”