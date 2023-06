Mercato Fiorentina, spunta un attaccante del Twente

Siamo solo all'inizio della sessione estiva di calciomercato, ma iniziano già a circolare tanti nomi in orbita Fiorentina. L'ultimo arriva addirittura dal Costarica e fa riferimento ad un giovane attaccante incrociato dai viola ad agosto contro il Twente: Manfred Ugalde, costaricano classe 2002. In quel preliminare di Conference League giocò appena una manciata di minuti (in Olanda al ritorno) e in tutta la prima parte di stagione ha poi trovato poco spazio. Da marzo in poi, però, Ugalde è diventato un titolare e ha segnato 7 gol nelle ultime 9 partite giocate in Eredivisie, attirando l'attenzione di molti addetti ai lavori. Secondo il giornalista costaricano Kevin Jiménez la Fiorentina sarebbe molto interessata al giocatore e ci sarebbero già stati dei contatti tra i due club.