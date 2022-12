Mercato estero, il Liverpool ufficializza il colpo Gakpo

Arriva dal PSV per oltre 40 milioni di euro

Il Liverpool Football Club ha raggiunto un accordo per il trasferimento di Cody Gakpo dal PSV Eindhoven, previo permesso di lavoro. Il 23enne attaccante diventerà ufficialmente un giocatore dei Reds all'inizio della finestra di mercato di gennaio dopo aver concordato i termini personali e aver completato con successo le visite mediche presso l'AXA Training Center. “Mi sento davvero bene, sono davvero entusiasta di essere qui. Non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi e iniziare a giocare per questo fantastico club", le prime parole di Gakpo da Reds.